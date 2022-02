Matheus Nascimento fez dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu - DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

Rio - Como uma espécie de tradição após toda vitória, o Botafogo faz um movimento para "incendiar" as redes sociais com ícones que representam chamas. Na madrugada desta terça-feira (8), após a vitória sobre o Nova Iguaçu, a publicação foi em homenagem a Matheus Nascimento, autor de dois golaços no Nilton Santos. No entanto, a corrente de Botafoguenses após a postagem foi mal interpretada por torcedores do Flamengo.

Isso porque nesta terça feira o Brasil lamenta três anos da tragédia no Ninho do Urubu, que acabou tirando as vidas de 10 jogadores das categorias de base. Para centenas de torcedores do Flamengo, a publicação do Botafogo foi direcionada e com tom provocativo sobre a tragédia.

Veja a postagem do Botafogo:

O INCÊNDIO hoje é pro cria! FAZ O AÍ! pic.twitter.com/McvDZ5gFVD — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 8, 2022

No entanto, esse estilo de publicação já virou tradição nas mídias sociais do Botafogo após vitórias da equipe. O "incêndio" nas redes sociais acontece desde a Série B.

Para alguns outros torcedores do Flamengo, o Alvinegro pode não ter a intenção no tom provocativo, mas data e hora da postagem foram em momento inadequado, devido ao luto de familiares e torcedores quanto ao incêndio no Ninho do Urubu, no dia 8 de fevereiro de 2019.