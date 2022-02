Botafogo anuncia parceria com a Bitci - Divulgação/Botafogo

Botafogo anuncia parceria com a BitciDivulgação/Botafogo

Publicado 07/02/2022 16:20

Rio - O Botafogo anunciou, na tarde desta segunda-feira (7), um acordo comercial com a Bitci Technology, que passará a patrocinar o clube, além de ser a plataforma de comercialização de Fan Tokens oficial do Glorioso. A marca da empresa turca será estampada no “esterno” da camisa e estreará no uniforme na partida contra o Nova Iguaçu.

"A parceria com a Bitci marca a entrada do Botafogo em um mercado estratégico e importante na área de negócios. Não será apenas uma patrocinadora, mas um player que vai ativar experiências e ajudar na conexão do clube com o seu torcedor", destacou Jorge Braga, CEO do clube.

NOVA PATROCINADORA



Botafogo e Bitci firmam acordo de patrocínio e de plataforma de comercialização de fan tokens. Marca estampará o esterno do uniforme e estreia na partida de hoje diante o Nova Iguaçu. Seja bem-vinda, @bitcicomglobal ! pic.twitter.com/jmYC6Kex3r — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 7, 2022

"A Bitci é uma gigante e possui experiência na área de fan tokens com grandes marcas do mundo. O Botafogo chega nesse mercado com expectativa de muito sucesso para ambas as partes e, principalmente, na relação com a torcida alvinegra", disse Lênin Franco, diretor de negócios do Botafogo.

Torcedores alvinegros poderão adquirir em breve os fan tokens desenvolvidos pela Bitci. O anúncio sobre o assunto será realizado nas redes sociais do clube. A parceria engloba também a possibilidade de exploração de outros ativos digitais, como NFTs (tokens não fungíveis).

O CEO da Bitci Technology, Onur Altan Tan, revelou que o Brasil é um dos seus mercados prioritários, e rasgou elogios ao Botafogo.

"É por isso que estamos lançando nossa primeira plataforma global de troca de criptomoedas, fora da Turquia, sob o guarda-chuva da Bitci no Brasil. O Brasil também será o centro de nossa operação na América do Sul. Sabemos o que significa esporte e futebol no Brasil. Nosso objetivo é tornar essa experiência ainda melhor, diferenciá-la, adicionar uma nova dimensão e tornar os torcedores uma parte indispensável das equipes usando o poder da tecnologia. O Botafogo FR é um símbolo deste país. Estamos muito felizes em apoiar a jornada de transformação digital do Botafogo com este projeto. Temos grandes surpresas para os torcedores alvinegros. Vamos anunciá-los em breve", disse.

Além do Botafogo, a Bitci também possui contratos com outros gigantes do esporte, como o Watford (Inglaterra), Rangers (Escócia), Confederação Brasileira de Futebol, Seleção Espanhola de futebol, e a McLaren Racing, equipe que conta com os pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo na Fórmula 1.