Estádio Nilton Santos durante duelo entre Flamengo e FluminenseReprodução/Cariocão TV

Publicado 07/02/2022 15:38 | Atualizado 07/02/2022 15:39

Rio - Na tarde desta segunda-feira (7), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), divulgou o borderô e a súmula do duelo entre Flamengo e Fluminense, disputado no último domingo. Segundo o documento divulgado pela entidade, o Botafogo recebeu R$ 150 mil pelo aluguel do Estádio Nilton Santos para o confronto.

No entanto, o valor que o Glorioso lucrou pode ser ainda maior. Isto porque, o clube também recebeu participações sobre as vendas de alimentos e bebidas nos bares, além do estacionamento do estádio. Porém, estes detalhes acabam não entrando no borderô.

A partida, que teve pouco mais de 20 mil pagantes, e renda de R$ 755.733,00, trouxe perdas para Flamengo e Fluminense. Os dois clubes dividiram um prejuízo de R$ 69,680,66.

Borderô do confronto entre Flamengo e Fluminense - Divulgação/FERJ

Porém, o Rubro-Negro corre o risco de aumentar ainda mais este prejuízo. Isto porque, vídeos de torcedores quebrando as cadeiras do Estádio Nilton Santos circulam nas redes sociais. Cabe lembrar que qualquer prejuízo ao Botafogo gerado pelos torcedores terá de ser ressarcido pelo Flamengo, que alugou o espaço e foi o mandante do clássico.

Vídeos de "torcedores" do Flamengo quebrando cadeiras do Estádio Nilton Santos estão circulando na Internet.



Lamentável.

pic.twitter.com/Ze8I8Bpdec — FutebolNews (@realfutebolnews) February 6, 2022