Carlinhos foi titular nos três jogos do Botafogo no Cariocão 2022DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

Publicado 05/02/2022 13:51 | Atualizado 05/02/2022 14:09

Rio - O Botafogo informou no início da tarde deste sábado (5) a atualização clínica do lateral-esquerdo Carlinhos, que deixou o gramado na partida contra o Madureira com dores no joelho esquerdo. Após exame de imagem, foram diagnosticadas lesões no menisco e no ligamento cruzado anterior.

Em nota, o Alvinegro informou a necessidade de um procedimento cirúrgico para o tratamento do atleta - ainda sem data definida - e, enquanto isso, Carlinhos trabalha junto ao departamento médico do clube para redução do processo inflamatório.

O prazo para retorno às atividades não foi estipulado pelo Botafogo, mas se sabe que lesões deste tipo têm o processo de recuperação variando de seis a oito meses.

Carlinhos é titular da equipe comandada por Enderson Moreira desde a campanha de 2021, que culminou com o título da Série B. Até então foram 19 jogos com a camisa alvinegra e dois gols marcados.