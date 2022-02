Raí marcou seu primeiro gol pelos profissionais do Botafogo contra o Madureira - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/02/2022 13:22

Um dos destaques do Botafogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Raí foi promovido aos profissionais e marcou um dos gols na vitória por 4 a 2 sobre o Madureira. Visto com muito potencial, o jovem de 19 anos tem contrato apenas até o fim de 2022 e a renovação é uma das prioridades da diretoria no momento, segundo Thiago Franklin, do “Canal do TF”.

Entretanto, a fase de transição para a SAF adiou as tratativas enquanto a nova gestão, que assumirá em breve, analisa mais dados e informações sobre todos jogadores, tanto os pretendidos como reforços como os que têm contrato a vencer.



Somente quando esse acerto interno acontecer, o Botafogo dará prosseguimento às negociações de renovação, enquanto ainda conversa para resolver o quanto logo o caso da jovem promessa. Afinal, a partir do meio do ano, Raí poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube.