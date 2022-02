Elkeson - Reprodução

ElkesonReprodução

Publicado 04/02/2022 12:18

Rio - Em busca de reforços para fortalecer o elenco, o Botafogo teve os nomes de Elkerson e Óscar Romero como prioridades. No entanto, de acordo com o portal "globoesporte.com", os jogadores estão mais distantes de um acerto com o clube carioca. A fase de transição para o modelo SAF e para a transferência do futebol para John Textor teria atrapalhado o Glorioso nas negociações.

De acordo com o site, alguns representantes de Elkeson afirmaram após as declarações de Textor, não houve contato para prosseguir as negociações. Já os agentes de Romero ainda esperaram uma proposta oficial que ainda não chegou. A demora já seria de semanas.



Segundo o portal, John Textor vem participando de várias reuniões nas últimas semanas e vem participando cada vez mais do clube após a chegada do empréstimo-ponte de R$ 50 milhões. O empresário estaria realizando contatos na Europa em busca de reforços.