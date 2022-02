Daniel Borges, lateral-direito do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Publicado 02/02/2022 17:25 | Atualizado 02/02/2022 17:28

Rio - Titular na campanha do título da Série B, Daniel Borges deve ganhar ainda mais chances no Botafogo - pelo menos a curto prazo. Com a lesão de Rafael, que rompeu o tendão de Aquiles, o camisa 20 retornou ao time. O lateral-direito explicou, em coletiva realizada nesta quarta-feira, que torce por um rápido retorno do companheiro.

"Foi uma perda muito grande, não só tecnicamente mas também como pessoa, pelo o que ele representava para nós no vestiário. Temos que correr por ele nesse momento, dar todo o apoio e passar por esse momento de uma maneira mais leve. É difícil falar sobre características táticas sobre eu e Rafael, Enderson tem uma maneira de jogar e temos que nos adaptar pela maneira que ele pede porque é o melhor para o Botafogo", afirmou.

Após um empate e uma vitória em 2022, Daniel admite: há espaço para melhora. Ele garante que essa evolução chegará a partir da união do grupo com treinos e as próximas partidas no decorrer do mês.

"Como um grupo, acho que temos que manter aquilo que fizemos no ano passado. Tínhamos um grupo muito unido e através disso vieram as vitórias e o ambiente bom. Temos que manter isso mas aumentar nosso nível de concentração e competitividade que a gente vem apresentando nesses dois jogos. A temporada é grande e temos muito o que apresentar ainda", declarou.