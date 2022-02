Empresário americano John Textor - Divulgação

Publicado 01/02/2022 17:28 | Atualizado 01/02/2022 17:45

Rio - O Botafogo recebeu na última segunda-feira (31) o primeiro aporte do empresário John Textor. O valor de R$ 50 milhões foi depositado nos cofres do clube, que agora agiliza o processo de organização das contas. A informação é do site "GE".

Este é o primeiro valor transferido por John Textor no comando do clube. O empresário norte-americano assinou na última semana o contrato mútuo junto ao clube, e enviou a quantia ainda no fim de semana. O montante é a primeira parte de um investimento que será de R$ 400 milhões pela venda da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Botafogo.

Apesar de a ansiedade tomar conta devido a necessidade por reforços, o torcedor alvinegro terá de colocar os pés no chão. Isso porque grande parte do valor transferido por Textor será utilizado para pagamento de dívidas com atletas e funcionários, além dos passivos envolvendo esferas cível, trabalhista e tributário.

Quanto a contratações, o empresário já deixou claro que as análises serão criteriosas a respeito dos nomes negociando ou sondados pelo Botafogo.