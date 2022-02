Óscar Romero - Foto: Buda Mendes/AFP

Publicado 01/02/2022 21:09

Botafogo e Óscar Romero chegaram a um acordo e o paraguaio nunca esteve tão perto de reforçar o Alvinegro, mas o clube ainda aguarda o 'ok' de John Textor para concluir o negócio. Todas as negociações estão passando pelo crivo da equipe de mercado com pessoas de confiança do norte-americano e o nome do meio-campista não é diferente.



No que diz respeito à parte financeira e contratual não há mais o que ser conversado. Botafogo e Romero chegaram a uma conclusão. Os advogados do paraguaio, inclusive, já receberam os valores que o jogador receberia no clube e estão no aguardo do documento oficial para oficializar o acordo.

A parte final da transação, contudo, precisa passar pela aprovação de John Textor. O norte-americano, que está adquirindo 90% da SAF do Alvinegro, precisa dar 'sinal verde' para a negociação. O nome de Romero está sendo estudado pela equipe de mercado.



Óscar Romero está livre desde que deixou o San Lorenzo-ARG e chegaria sem custos de transferência. Apesar do interesse de outras equipes, o Botafogo é o único clube, até aqui, que possui um acordo financeiro com o jogador e os respectivos empresários.



Não há definição de quando - ou se - essa resposta vai chegar. A paciência para mapear o mercado é algo que Textor leva em consideração nesse momento de curto prazo na chegada ao Botafogo. O nome de Romero agrada ao Departamento de Futebol do Glorioso.