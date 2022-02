Diego Loureiro, goleiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/02/2022 14:25

Rio - Campeão e titular do Botafogo na última Série B, o goleiro Diego Loureiro sequer foi relacionado para as duas primeiras partidas do time na temporada, contra Boavista e Bangu, no Cariocão. De acordo com o site "Fogo na Rede", Diego se recupera de uma lesão na panturrilha sofrida durante as férias.

Por conta do problema muscular, Diego perdeu grande parte da pré-temporada com o grupo comandado por Enderson Moreira e só voltou a realizas atividades no dia 18 de janeiro.

No período que esteve ausente, Diego foi substituído no posto de reserva imediato de Gatito Fernández por Douglas Borges, contratado na última temporada e que chegou a ser titular no início da última Série B.

Provavelmente ainda sem Diego Loureiro à disposição, o Botafogo volta a campo pelo Cariocão 2022 na próxima quinta-feira (3), às 18h, contra o Madureira, no Estádio Nilton Santos.