Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/02/2022 19:11

Rio - O Botafogo recusou a proposta por quase R$ 6 milhões pela venda do zagueiro Kanu ao Metalist, da Ucrânia. O motivo teria sido um pedido do investidor John Textor pela valorização do jogador no Alvinegro e uma possível renovação do contrato. A informação é do portal "GE".

Kanu - zagueiro do Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo

Além da proposta por 1 milhão de euros, o Botafogo ficaria com 30% dos direitos econômicos do zagueiro, mas não foi o suficiente para convencer a diretoria alvinegra, que recusou de imediato. Kanu está no último ano de contrato com o clube carioca e a despedida estava prevista para o fim de 2022.

Ainda de acordo com o portal "GE", John Textor quer apresentar uma nova oferta de renovação para o zagueiro. Kanu é um dos líderes do elenco alvinegro e é observado pelo clube carioca com uma potencial evolução para continuar sendo uma referência nas próximas temporadas.