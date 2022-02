Empresário americano John Textor - Divulgação

Publicado 31/01/2022 19:17

Rio - O Botafogo pausou as negociações por reforços nesta temporada após pedido de John Textor. Em transição para a SAF (Sociedade Anônima de Futebol), o empresário norte-americano pediu para suspender as conversas a fim de analisar os nomes dos jogadores com o setor de inteligência do Crystal Palace, da Inglaterra. A informação é do jornal "O Globo".

Neste ano, o Alvinegro concluiu até o momento as contratações de: Klaus, Fabinho, Breno, Vinícius Lopes e Erison. Além desses jogadores, o Botafogo estava praticamente fechado com o meia Óscar Romero e em negociações avançadas com o atacante Elkeson.

De acordo com o portal "Lance", o Botafogo está monitorando a situação do atacante Luiz Adriano. Fora dos planos do Palmeiras, o jogador de 34 anos treina de forma separada e sem um destino nesta temporada.