Breno, volante do BotafogoDivulgação

Publicado 31/01/2022 11:56

Rio - Um dos muitos reforços do Botafogo para 2022, o volante Breno teve uma boa estreia com a camisa do Botafogo. Destaque do Glorioso na vitória por 2 a 0 contra o Bangu, no último domingo, no Estádio Nilton Santos, o jogador vibrou com a atuação e prometeu se dedicar cada vez mais.

"Trabalho para entregar o melhor. Estou muito feliz com a minha atuação, mas não satisfeito. Quero me doar mais com a camisa do Botafogo. Não para por aqui. Com certeza tenho mais para mostrar, quero e me dedicarei o máximo pra isso. Quero estar sempre evoluindo, crescendo, a cada treino, a cada jogo, para dar o melhor ao Botafogo", garantiu o volante.

Breno também destacou a parceria com o experiente Fabinho, que fez dupla com ele na partida.

"Eu e Fabinho nos conversamos muito dentro de campo, nos alinhamos antes também. Falamos para poder encaixar em cima do que o Enderson pedia. Deu certo. É continuar trabalhando assim, com esse encaixe e essa conversa", disse.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Madureira, no Nilton Santos, às 18h.