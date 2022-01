Óscar Romero - Foto: Divulgação/San Lorenzo

Publicado 30/01/2022 13:09

Rio - A negociação do Botafogo pela contratação do meia Óscar Romero esfriou. De acordo com o canal argentino “TyC Sports”, o jogador paraguaio fez novas exigências para o contrato que não estavam previstas, o que fez o Glorioso recuar.

Romero já havia feito exames e era dado como reforço certo para o Botafogo, mas o cenário mudou. No entanto, a chance de um acerto ainda não está descartada, mas agora a negociação está em compasso de espera.

Romero está livre no mercado desde que deixou o San Lorenzo, no ano passado. Caso as partes voltem a falar a mesma língua, ele deve assinar até o fim de 2022 e assumir a camisa 10.