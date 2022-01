Carlos Eduardo tem dez gols e cinco assistências em 81 jogos pelo Furacão - Divulgação/Athletico

Publicado 28/01/2022 12:34

Rio - De olho na montagem de um novo elenco, o Botafogo fez uma consulta pelo empréstimo do atacante Carlos Eduardo, do Athletico-PR. Por ora, as conversas não evoluíram. A informação é da "Rádio Band B", de Curitiba.

Carlos Eduardo tem está emprestado pelo Palmeiras, clube com quem tem contrato até o fim de 2023. Repassado até o fim deste ano ao Furacão, o atacante tem dez gols e cinco assistências em 81 jogos desde que chegou ao Rubro-negro paranaense, em 2020.

O atacante é formado nas categorias de base do Goiás e se destacou pela equipe principal do Esmeraldino em 2016 e 207. Carlos Eduardo também passou pelo futebol egípcio, onde atuou pelo Pyramids FC.

O Botafogo tem interesse em um jogador que atue pelos lados de campo e pretende, com o aporte financeiro após a venda da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) para John Textor, ir ao mercado de transferências para reforçar seu plantel.