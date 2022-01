Barreto, volante do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/01/2022 12:51 | Atualizado 27/01/2022 13:32

Rio - O Botafogo deve ter mais dois reforços à disposição para o duelo contra o Bangu, no próximo domingo (30), no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Cariocão. Trata-se do volante Barreto, que renovou recentemente, e do atacante Erison, contratado junto ao XV de Piracicaba e que foi destaque do Brasil de Pelotas na última Série B.

Os nomes dois nomes constam no Boletim Informativo de Registro de Atletas (BIRA) da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), mas ainda com pendências. Para que ambos estejam aptos para a partida de domingo, o Botafogo precisa resolver essas pendências até sexta-feira (28) – a tendência é que isso ocorra ainda nesta quinta.

Com isso, o técnico Enderson Moreira deve ganhar mais experiência na equipe para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Na estreia com empate por 1 a 1 contra o Boavista, o Alvinegro entrou em campo recheado de jovens jogadores oriundos das categorias de base.