Publicado 28/01/2022 10:27

Enquanto não assume os 90% das ações da SAF, John Textor já tem uma nova filosofia para implementar no Botafogo. Um dos pontos que ele trabalhar para mudar é na forma de buscar reforços, tornando o clube mais ativo nas busca por nomes.

Segundo o Canal TF, o empresário norte-americano não quer que o Botafogo dependa de indicações de treinadores e empresários. À medida que tiver dinheiro para investir, a ideia é ir ao mercado em busca das contratações.



Por isso, Textor buscou a melhora do setor de scout, que ficará responsável por uma busca mais profissional. Inclusive a equipe do empresário, que vem trabalhando dentro do clube no processo de transição, já teria vetado nomes que não se encaixam no novo perfil desejado para o elenco.