John Textor esteve no Rio para conhecer as instalações do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/01/2022 15:08

O Botafogo deu mais um passo para vender a SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Representantes do clube e John Textor assinaram o contrato mútuo do negócio nas últimas horas. O empresário, portanto, "avançou um estágio" para assumir o Alvinegro.



Antes, Textor havia assinado um contrato vinculante para adquirir o Botafogo. O trato garantia que o empresário cumpriria com o que foi combinado entre as partes, mas que nem 100% havia sido assinado. Agora, parte da coisa foi resolvida e o estadunidense vê o caminho ainda mais livre para chegar ao clube.

O contrato mútuo serve para as bases do empréstimo-ponte de R$ 50 milhões que Textor fará - como previsto no acordo - fará ao clube. O próximo passo é o contrato definitivo, que aí sim vai decretar, de vez, a chegada do empresário ao controle do Alvinegro.



O Botafogo vai se manifestar sobre a movimentação ainda essa semana, por meio de um comunicado via assessoria de imprensa.



Sócios e conselheiros do Glorioso aprovaram a venda da SAF no começo do mês, mas advogados e pessoas de confiança de John Textor pediram para revisar os últimos detalhes do contrato antes de assinar o vínculo mútuo. Após a última 'passada de olho', a coisa avançou para um novo aperto de mão.