Botafogo encaminha contratação de Óscar Romero até o fim de 2022 | Botafogo | O Dia

Óscar Romero - Foto: Divulgação/San Lorenzo

Óscar RomeroFoto: Divulgação/San Lorenzo

Publicado 27/01/2022 14:20

Rio - O Botafogo pode ter um novo camisa 10 para esta temporada. De acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo, da "TyC Sports", o meia paraguaio Óscar Romero chegou a um acordo com o Glorioso e finaliza alguns detalhes para assinar até o fim de 2022.

Óscar Romero pode ser um primeiro grande nome da "era John Textor", com o Botafogo em transição para se tornar SAF (Sociedade Anônima de Futebol), tendo um primeiro aporte para investir no futebol. O meia da Seleção Paraguaia está livre no mercado desde sua rescisão com o San Lorenzo, da Argentina.

O Botafogo tem dois concorrentes na negociação pelo meia: Santos e Boca Juniors - o segundo tendo se afastado por avançar nas negociações com Ángel, irmão gêmeo de Óscar Romero. No entanto, a proposta do Alvinegro foi considerada mais vantajosa para o jogador.

Além do possível camisa 10, a diretoria do Botafogo segue em contato com Rafael Carioca, do Tigres-MEX, e Elkeson, sem clube, enquanto também trabalha no mapeamento de mercado para reforçar o elenco visando o início da temporada.