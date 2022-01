Presidente do Botafogo - Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

27/01/2022

Rio - Enquanto o Palmeiras vai se preparando para disputar o Mundial de Clubes nos Emirados Árabes, a diretoria de futebol vem trabalhando para definir a situação de Luiz Adriano, que segue treinando de forma separada e ainda sem um novo destino alinhado. As conversas têm evoluído e podem ter um desfecho em breve. Interessado, o Botafogo acompanha de perto o desenrolar do negócio.



Segundo apurou o LANCE!, tanto o estafe de Luiz Adriano, quanto os dirigentes palmeirenses têm mantido tratativas em alto nível, priorizando o que for melhor para o clube e sem prejudicar a sequência da carreira do jogador.



As partes estão tratando ajustes financeiros e contratuais para que cada um siga a sua vida. O caminho é que Luiz Adriano deixe o Verdão de forma amigável e, assim, busque seu destino de acordo com a sua conveniência.



Recentemente, o atacante teve seu nome ligado ao Cerro Porteño, do Paraguai, mas a negociação não evoluiu. Sem novas propostas, ele retornou aos treinos no último dia 19, mas de forma separada do elenco. Houve a tentativa de reintegração, mas a comissão técnica reforçou que não contaria com ele.



Enquanto isso, o Botafogo, que chegou a se aproximar de um acerto com o Verdão para contratar o centroavante, segue monitorando a situação e o desenrolar dessas conversas. A ideia do clube carioca é aguardar o desfecho das tratativas entre o estafe do atleta e o Palmeiras para iniciar uma negociação. Neste momento, a postura do Bota é acompanhar o caso.



Desde 2019 no Alviverde, Luiz Adriano fez 106 jogos nesse período e marcou 32 gols. Com o clube, conquistou um Campeonato Paulista (2020), duas Libertadores (2020 e 2021) e uma Copa do Brasil (2020). Depois de um ótima temporada em 2020, teve uma queda de desempenho em 2021 e acabou entrando em atrito com a torcida, o que acelerou o processo de saída.