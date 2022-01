John Textor assumirá o futebol do Botafogo em breve - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 27/01/2022 18:24

Os primeiros R$ 50 milhões que John Textor pagará ao Botafogo nem entraram na conta e já correm o risco de sofrer penhora. Em ação no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), o Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (Sindeclubes) pediu que 20% do valor (R$ 10 milhões) sejam destinados ao pagamento de dívidas com a categoria, segundo o site 'Ge'.

De acordo com a publicação, na ação, o Sindeclubes entende que tem direito ao repasse pela lei da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O Botafogo entende de outra maneira e pretende contestar o pedido.



Vale lembrar que os R$ 50 milhões que serão depositados por Textor estão no contrato de venda da SAF e irão para o clube, e não para a nova empresa que gerencia o futebol. Esse valor será usado para pagar dívidas e, o que sobrar, para investir.



Ainda este ano, o futebol do Botafogo receberá mais R$ 100 milhões assim que Textor assinar o contrato definitivo para assumir 90% da SAF. Ao todo, ele investirá R$ 400 milhões.