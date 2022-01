Investidor norte-americano, John Textor - Vítor Silva / Botafogo

Rio - O Botafogo, que está em negociação com Oscar Romero e Elkeson, continua em busca de nomes no mercado. O investidor americano John Textor, que aguarda para assumir os 90% das ações da SAF, trabalha implementando novas filosofias ao Botafogo, especialmentes em relação aos reforços, mudando a forma do clube de buscar novas contratrações, deixando o glorioso mais ativo no mercado

Sabendo disso, a torcida do Glorioso começou a fazer a sua parte. Na tarde desta sexta-feira (28), os Alvinegros invadiram o perfil do meia argentino Javier Pastore, do Elche, da Espanha, e pediram a vinda do jogador ao Botafogo. O atleta, que possui passagens por PSG, Palermo e Roma, além da Seleção Argentina, está no Futebol Europeu desde 2009, quando se despediu do Huracán. O atleta tem em seu currículo duas copas do mundo disputadas: em 2010, na África do Sul, e em 2014, no Brasil.

Segundo o portal ESPN.Com, o empresário do atleta, Marcelo Simonian, revelou que, até o momento, não houve nenhum contato do clube carioca na expectativa de contratar o meia de 32 anos. Pastore tem vínculo com o Elche até junho de 2022, e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. No entanto, o agente do atleta vê com poucas possibilidades o retorno do jogador à América do Sul.