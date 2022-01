Marcelo Benevenuto - Foto: Divulgação/Fortaleza

Publicado 28/01/2022 15:24

Rio - Foi publicada nesta sexta-feira (28), no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, a rescisão contratual do zagueiro Marcelo Benevenuto com o Botafogo. Desta forma, o defensor não tem mais vínculo com o Alvinegro.

Marcelo surgiu nas categorias de base do Botafogo e foi tratado como joia por muitas temporadas. No ano de 2020, que culminou com rebaixamento e a pior campanha do clube na história do Brasileirão, o zagueiro esteve envolvido em polêmicas extracampo e acabou sendo emprestado ao Fortaleza.

Pelo Leão do Pici, Benevenuto foi destaque e entrou na prateleira dos melhores zagueiros do último Campeonato Brasileiro. Após negociações que se arrastaram por semanas, o defensor foi contratado em definitivo pela equipe cearense.