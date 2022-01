Juninho, do Botafogo - Divulgação

Publicado 29/01/2022 16:48

Realização. Esse foi o sentimento de Juninho após a estreia no time profissional do Botafogo. O meio-campista foi titular do Alvinegro no empate em 1 a 1 com o Boavista na última terça-feira, pelo Campeonato Carioca. O atleta define o dia com muito carinho.



"A estreia pelo time profissional é sempre um dia sonhado por nós da base. Ser titular na minha estreia foi muito especial, fico muito feliz com a oportunidade e confiança que o professor Enderson depositou em mim. Espero manter o ritmo para o restante da temporada", afirmou o jogador.

Juninho foi um dos destaques do time sub-20 na última temporada, marcando 15 gols e sete assistências. Agora, ele sabe que o sarrafo é maior.



"Vestir a camisa do Botafogo é uma honra que nem todos os jogadores podem ter. Sei do peso de ser capitão da equipe (sub-20), essa experiência na base me deu muita responsabilidade. Sei que esse ano a pressão é maior, e consequentemente as obrigações também serão", completou.



O Botafogo volta aos gramados neste domingo para enfrentar o Bangu no Estádio Nilton Santos, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca.