Publicado 29/01/2022 13:00 | Atualizado 29/01/2022 14:07

Rio - O Botafogo pode ter uma novidade em sua escalação na partida contra o Bangu, neste domingo, às 16h, no Nilton Santos. Ao longo da semana, o técnico Enderson Moreira testou no time titular o volante Breno, que pode fazer sua estreia no clube carioca.

Breno chegou ao Botafogo após disputar a última Série B pelo Goiás. Outro que chegou do clube esmeraldino foi Vinícius Lopes, que se lesionou na pré-temporada e deve demorar a estrear.

Além de Breno, Enderson também poderá contar com os atacantes Vitinho e Erison, que foram regularizados nos últimos dias, e o volante Barreto, que foi comprado em definitivo. Neste sábado, o treinador fará os últimos ajustes para a partida..