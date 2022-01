Felipe Ferreira marcou o primeiro do Botafogo contra o Bangu - Vítor Silva/ BFR

Felipe Ferreira marcou o primeiro do Botafogo contra o BanguVítor Silva/ BFR

Publicado 30/01/2022 17:56

Rio - O Botafogo conseguiu, na tarde deste domingo, sua primeira vitória na temporada. Com uma atuação segura, o Glorioso superou o Bangu por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos. Os gols do time de Enderson Moreira foram marcados por Felipe Ferreira e Diego Gonçalves.

Apesar de ter ficado menos com a bola na primeira etapa, o Botafogo foi mais eficiente com a aposta nos contra-ataques. O Glorioso não demorou a abrir o placar. Logo aos 8 minutos, Daniel Borges apareceu bem pelo lado direito e cruzou para Felipe Ferreira balançar as redes.

Com o baque do gol sofrido, o Bangu até tentou se lançar ao ataque, mas pecava pela falta de criatividadee esbarrava na boa marcação do Botafogo. A única vez em que o Alvirrubro levou perigo ao gol de Gatito Fernández aconteceu somente aos 39 minutos, quando Lucas Oliveira recebeu cruzamento na área e emendou de primeira, mas o paraguaio espalmou. Diante deste cenário, as equipes foram para o vestiário com apenas um gol no placar.

Na volta do intervalo, o Botafogo continuou tendo superioridade e criando as melhores chances. Apesar de criar oportunidades, o Glorioso só conseguiu marcar o segundo já perto do fim da partida, aos 31 minutos. Um dos estreantes do dia, Erison se livrou da marcação e cruzou na media para Diego Gonçalves, totalmente sem marcação, ampliar.

Já no fim da partida, o Bangu teve sua melhor chance para marcar quando Lucas Oliveira fez uma linda jogada e encontrou seu xará Lucas Duarte na área, mas o atacante acabou parando na trave e manteve o 2 a 0 no placar.

Com a vitória, o Botafogo chegou a quatro pontos no Campeonato Carioca. O time de Enderson Moreira volta a campo na próxima quinta-feira, às 18h, contra o Madureira, no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada do estadual.

BOTAFOGO X BANGU

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Daniel Borges, Kanu, Joel Carli e Carlinhos; Fabinho, Breno (Raí) e Felipe Ferreira (Luiz Fernando); Diego Gonçalves (Ronald), Matheus Nascimento (Kayque) e Vitinho (Erison). Técnico: Enderson Moreira.

BANGU: Paulo Henrique, Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito (Alison Daniel) e Baggio; Renatinho (Nascimento), Denilson e Lucas Oliveira; Luís Araújo (Lucas Duarte), Daniel Dias (Felipinho) e Santarém (Raí). Técnico: Felipe Loureiro.

Gols: Felipe Ferreira (8' do 1ºT) e Diego Gonçalves (31' do 2ºT)

Cartões amarelos: BOT: Gatito Fernández, Joel Carli, Erison e Matheus Nascimento; BAN: Carlos Eduardo e Alison Daniel