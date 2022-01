Breno em sua estreia pelo Botafogo na vitória por 2 a 0 contra o Bangu - Vitor Silva/Botafogo

Rio - Um dos estreantes na vitória do Botafogo sobre o Bangu, no último domingo (30), o volante Breno já chegou mostrando suas credenciais e sendo também um dos destaques da partida contra o Alvirrubro.

Recém-contratado junto ao Goiás, o jogador de apenas 21 anos foi uma das indicações do técnico Enderson Moreira, com quem trabalhou nos tempos de Esmeraldino. Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (31), Breno destacou o trabalho do comandante Alvinegro.

"É um cara muito justo, honesto. Gosto bastante de pessoas assim. Se estiver bem, vai jogar. Ele vê bem o dia a dia, é um cara que admiro bastante e quero dar o meu melhor. Ele passa muita confiança e isso ajuda bastante a gente. Cada um que vai jogar, independente de quem seja, ele passa bastante confiança", disse Breno.

A vitória por 2 a 0 contra o Bangu marcou o primeiro jogo de Breno com a camisa do Botafogo, que vinha de um empate na estreia do Cariocão contra o Boavista, pelo placar de 1 a 1. Para o jogador, os ajustes são necessários, mas sem deixar a competitividade de lado.

"Como eu sempre digo, a gente sempre tem margem para melhora. A gente usa esse campeonato para vencer, queremos vencer, e dentro disso a gente vai se ajustando, buscando melhoras a cada jogo, a cada treino, mas a gente quer vencer", destacou o volante.

O Botafogo volta a campo pelo Campeonato Carioca na próxima quinta-feira (03), às 18h, no Estádio Nilton Santos, contra o Madureira.