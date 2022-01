Dylan Talero, jovem do FC Florida chamado de 'Novo Ronaldo', com a camisa do Botafogo - Reprodução de Vídeo/Twitter John Textor

Publicado 31/01/2022 12:24 | Atualizado 31/01/2022 12:25

Prestes a oficializar a compra de 90% das ações da SAF do Botafogo, John Textor tem aproveitado as redes sociais para se comunicar com os torcedores e apresentar alguns jogadores de outros clubes nos quais investe. Desta vez, ele publicou um vídeo de uma promessa do FC Florida: Dylan Talero, chamado de 'Novo Ronaldo' no clube.

O jovem de 17 anos está vestindo uma camisa do Botafogo, diz que gostaria de jogar com o 'Novo Cavani', em referência à promessa alvinegra, Matheus Nacismento. Depois, Talero faz algumas embaixadinhas e mostra habilidade.



Já Textor escreveu em seu Twitter, na publicação com o vídeo: "'Novo Ronaldo' do Florida FC, Dylan Talero quer jogar com o 'novo Cavani' do Botafogo. Devemos mandá-lo para o Rio?

FC Florida’s “Little Ronaldo”, 17-year old Dylan Talero dreams of playing with ⁦@Botafogo⁩ “Little Cavani”…should we send him to Rio? pic.twitter.com/QAHpnPA0dX — John Textor (@JohnTextor) January 31, 2022

Em seu projeto em ter vários clubes, Textor pretende apostar em jovens e já falou em entrevistas recentes que deseja fazer intercâmbio com eles.