Publicado 31/01/2022 20:59

Rio - O meio-campista Felipe Ferreira, do Botafogo, revelou em entrevista ao portal "GE", que teve uma conversa determinante com o técnico Enderson Moreira após decidir continuar no Alvinegro. Na ocasião, o jogador afirmou que cogitou deixar o clube carioca antes do fim da Série B.

"Faltando três rodadas para acabar o campeonato, não tive oportunidades e comecei a receber sondagens. Chamei o Enderson e disse: “professor, o mais fácil para mim seria sair, mas, se você achar que eu posso ser inserido no processo, eu gostaria de ficar”. Ele disse que não conseguiu dar espaço, mas que confiava na minha qualidade. Pediu para eu voltar para a pré-temporada, porque teria um plano para aproveitar melhor as minhas características", afirma Felipe Ferreira ao 'GE'.



"Isso me deu muita motivação. Fui para as férias e treinei muito. Na pré-temporada, cada treino foi uma conquista atrás dessa oportunidade. Esse é o primeiro fruto dessa conversa, que começou lá atrás. Espero que eu possa evoluir para terminar o ano de forma positiva", concluiu.