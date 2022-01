Fernando Constanza, ex-jogador do Botafogo - Divulgação/Sheriff

Fernando Constanza, ex-jogador do BotafogoDivulgação/Sheriff

Publicado 31/01/2022 17:28

Rio - Após destaque no Sheriff, clube da Moldávia, o lateral-direito Fernando, revelado pelo Botafogo, foi vendido ao Krylia Sovetov, da Rússia, por R$ 4,8 milhões, com contrato até junho de 2025. De acordo com o jornalista Matheus Mandy, o Alvinegro irá receber R$ 140 mil pela negociação.

Isso porque o Botafogo entra na jogada como clube formador de Fernando Constanza. O lateral também teve passagem quando jovem pelo Lille, da França, mas retornou para ser utilizado nos profissionais do Botafogo em 2019.

Fernando foi revelado pelo Botafogo e chegou a ter certo destaque na equipe sub-20. Quando utilizado no time principal, não agradou internamente e entrou em acordo no ano de 2020 pela rescisão contratual com o Alvinegro.