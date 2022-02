Erison. Treino do Botafogo no Estadio Nilton Santos. 21 de Janeiro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 01/02/2022 15:21

Rio - Primeiro jogo de impacto. Erison estreou com uma assistência pelo Botafogo. O camisa 89 entrou no decorrer da vitória sobre o Bangu, no último domingo, e cruzou para o gol de Diego Gonçalves, que confirmou o triunfo pro 2 a 0 no Estádio Nilton Santos.

O atacante, contratado pelo Alvinegro após se destacar pelo Brasil de Pelotas na segunda metade da última Série B, comemorou a estreia em entrevista à "BotafogoTV".

"Muito feliz, ainda mais pela grande vitória. Muito feliz pela estreia com assistência. Agora é daqui para mais, que a gente possa dar continuidade no nosso trabalho, fazer uma grande semana e fazer um grande próximo jogo", afirmou o atleta.



O Botafogo volta aos gramados na próxima quinta-feira para enfrentar o Madureira às 18h no Estádio Nilton Santos, pela 3ª rodada do Estadual.