Investidor norte-americano, John Textor - Vítor Silva / Botafogo

Investidor norte-americano, John TextorVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/02/2022 12:38

Rio - Além das negociações paralisadas por reforços no time profissional, o Botafogo também congelou as tratativas com destaques da última Copa São Paulo de Futebol Júnior. De acordo com o "GE", as contratações de Tomate (goleiro destaque pelo Andirá) e de outros sete jovens entre 17 e 18 anos.

Como na equipe de cima, as conversas pela reformulação do elenco das categorias de base também foram paralisadas pelo empresário John Textor, que já indicou a necessidade de todos os nomes passarem por uma análise criteriosa feita por sua equipe.

Um dos nomes que "congelaram" por ora é o do goleiro Tomate, destaque da Copinha com a camisa do Andirá. O jogador já está de malas prontas para atuar pela equipe sub-20 do alvinegro, mas terá de esperar um pouco mais para realizar o sonho de jogar em um grande clube.

John Textor assinou na última semana o contrato mútuo com o Botafogo e agora foca no planejamento para condução do clube nesta temporada.