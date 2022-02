Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Investidor americano John TextorFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/02/2022 11:37

Rio - John Textor negou que esteja trabalhando diretamente na negociação do Botafogo para contratar reforços. Em contato com o jornalista Matheus Medeiros, ele garantiu não ter sido procurado para dar aval em relação a algum nome e explicou que ainda não é dono do clube.

"Não me foi apresentado nenhum acordo financeiro para aprovar qualquer jogador… Apenas ideias de jogadores que o setor de futebol gosta. Se eles estão negociando especificamente com algum jogador, ainda não é por minha decisão. Por favor, entenda que eu ainda não sou o proprietário, e o primeiro empréstimo ocorreu apenas hoje (terça-feira). As primeiras decisões sobre jogadores agora podem ser tomadas em poucos dias pelo comitê de transição", disse Textor.

O Comitê de Transição, citado pelo americano, é formado por Jorge Braga, André Chame, Alessandro Langone, Thairo Arruda e Danilo Caixeiro. Nos próximos dias, a tendência é que o Botafogo feche a contratação do atacante Óscar Romero.