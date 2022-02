Botafogo avança por contrato definitivo da SAF | Botafogo | O Dia

Empresário John Textor (E) e Jorge Braga, CEO do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/02/2022 13:34

Rio - O Botafogo recebeu na última segunda-feira o primeiro aporte financeiro do empresário norte-americano John Textor. Enquanto trabalha na organização desses R$ 50 milhões, o clube se movimenta para finalizar o processo de transição para a SAF (Sociedade Anônima de Futebol), que trará mais R$ 100 milhões aos cofres do Alvinegro no ato da assinatura.

De acordo com o "GE", o período de transição está bem avançado e pode terminar antes do prazo estipulado por André Chame, porta-voz oficial da Botafogo SAF, que previu o desfecho no fim de fevereiro.

Tal velocidade no processo se dá pelo fato de Textor e sua equipe encontrarem um cenário bem mais organizado e pronto para receber o investimento com a mudança do modelo de gestão.

Como informado pelo clube e acordado nas negociações, a aquisição de 90% do futebol do Botafogo prevê R$ 50 milhões no empréstimo-ponte (realizado nesta semana), R$ 100 milhões na assinatura do contrato definitivo, R$ 100 milhões dentro dos próximos 12 meses, R$ 100 milhões em até dois anos e R$ 50 milhões em até 36 meses, totalizando R$ 400 milhões.