Publicado 03/02/2022 07:05

Disposto a embalar de vez no Cariocão, hoje, às 18h, no Estádio Nilton Santos, diante do Madureira, o Botafogo vai em busca da sua segunda vitória na competição.Após empatar na estreia com o Boavista, e bater o Bangu por 2 a 0, o Glorioso pode aparecer com algumas mudanças. Isso porque o técnico Enderson Moreira, que ainda aguarda reforços, pretende utilizar o início da Taça Guanabara para realizar testes, visando as competições mais importantes da temporada.Justamente nessa linha de pensamento, na segunda rodada, o treinador promoveu as estreias do volante Breno, do meia Raí, do meia-atacante Vitinho, e do centroavante Erison.O atacante, ex-Brasil de Pelotas, que entrou no decorrer da partida com o Bangu, deu uma assistência para Diego Gonçalves, e deixou uma boa impressão em Enderson. Por ter mostrado boa química com o jovem Matheus Nascimento, Erison pode ser uma das novidades entre os 11 iniciais que enfrentarão o Madureira.Fabinho e Breno devem formar mais uma vez a dupla de volantes, mas Barreto, titular na campanha do título da Série B, pode aparecer entre os titulares.Se nos outros setores existe a possibilidade de mudança, na zaga, Carli e Kanu seguem como os pilares da defesa, que não poderá contar com Rafael, que rompeu o tendão de Aquiles na primeira rodada. Seu substituto imediato na lateral-direita, Daniel Borges mostrou solidariedade ao companheiro."Foi uma perda muito grande, não só tecnicamente mas também como pessoa, pelo o que ele representava para nós no vestiário. Temos que correr por ele nesse momento, dar todo o apoio e passar por esse momento de uma maneira mais leve", analisou ele, em coletiva realizada ontem.