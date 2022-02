John Textor assinará a compra de 90% do Botafogo nas próximas semanas - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/02/2022 14:19 | Atualizado 03/02/2022 14:35

Rio - O empresário norte-americano John Textor realmente caiu nas graças do torcedor do Botafogo. Na madrugada da última quinta-feira (3), o investidor surpreendeu ao entrar durante uma live feita pela página "Botafogo SA News", no Twitter.

Na conversa informal, estiveram presentes empresários, jornalistas e, claro, centenas de torcedores do Botafogo, que perguntaram sobre os principais temas abordados diariamente no clube, como a expectativa com a mudança para SAF (Sociedade Anônima de Futebol).

Cauteloso, John Textor - que ainda não pode falar em nome do clube pelo fato de não ter assinado o contrato definitivo - colocou como meta a conquista de títulos. Ainda sobre operação do clube, o empresário revelou situações contratuais, como as de material esportivo, e revelou que analisa os contratos "com muita atenção para ter as relações certas".

John Textor realizou na última segunda-feira o empréstimo-ponte no valor de R$ 50 milhões para os cofres do Botafogo. O clube, que ainda está no período de transição para o modelo de SAF, organiza a quantia para quitar pendências com atletas, funcionários, despesas de cotidiano, além de investir uma parte no futebol.