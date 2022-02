Carlinhos do Botafogo, comemora o seu gol com Romildo e Matheus Nascimento durante a partida entre Boavista e Botafogo, pela 1ª rodada do Campeonato Carioca 2022, no Estádio Engenhão, nesta terça-feira 25. - Daniel Castelo Branco

Publicado 03/02/2022 13:06

Rio - O técnico Enderson Moreira tem duas baixas confirmadas para o duelo do Botafogo contra o Madureira, nesta quinta-feira (3), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Romildo e Ênio, jovens jogadores oriundos das categorias de base, ficam de fora do confronto.

Romildo desfalca o Botafogo por conta de uma amigdalite. O volante foi titular na estreia do Alvinegro no Cariocão 2022, mas perdeu a posição no segundo jogo, contra o Bangu. A expectativa para a partida contra o Madureira era de o jovem ser opção no banco de reservas.

Já Ênio vive uma situação diferente. Ainda não relacionado por Enderson Moreira para jogos do Cariocão, o atacante terá de se recuperar de uma lesão no pé esquerdo. Cria das categorias de base, o jogador viveu seu momento de mais utilização no início de 2021, quando Marcelo Chamusca ainda era o treinador.

Além da dupla, o Botafogo ainda tem William Klaus (lesão na coxa esquerda), Vinícius Lopes (fratura do quinto metatarso) e Rafael (ruptura do tendão calcâneo) em tratamento no departamento médico.