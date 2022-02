RJ - CARIOCA 2022, BOTAFOGO X MADUREIRA - ESPORTES - CARIOCA 2022, BOTAFOGO X MADUREIRA - Diego Gonçalves jogador do Botafogo comemora seu gol durante partida contra o Madureira no estádio Engenhão pelo campeonato Carioca 2022. - Foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

RJ - CARIOCA 2022, BOTAFOGO X MADUREIRA - ESPORTES - CARIOCA 2022, BOTAFOGO X MADUREIRA - Diego Gonçalves jogador do Botafogo comemora seu gol durante partida contra o Madureira no estádio Engenhão pelo campeonato Carioca 2022.Foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/02/2022 20:00

Rio - O Botafogo venceu o Madureira por 4 a 2, no Nilton Santos, nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro iniciou o jogo com intensidade, mas após cometer o pênalti, se desesperou e perdeu o rumo da partida. No entanto, ao longo das duas etapas, a equipe de Enderson Moreira recuperou o prejuízo e arrancou a virada sobre o Tricolor Suburbano.



Logo no início do jogo, o Botafogo tentou garantir o pleno domínio do campo e armou a equipe com a intenção de procurar logos lançamentos a fim de encontrar erros defensivos e buracos na defesa do Madureira. Na ocasião, o Alvinegro iniciava as jogadas com uma linha defensiva com três jogadores, sendo os zagueiros Kanu, Carli e o lateral-direito Daniel Borges, mais recuado.



Aos 5 minutos de partida, o Botafogo cria a primeira chance de perigo com o atacante Matheus Nascimento. O jogador recebe a bola próximo da área de costas, gira o corpo, limpa a jogada e finaliza por cima do gol de Dida. Alvinegro comete o primeiro susto no Madureira, mas não é o suficiente para o que está por vir.



Pouco tempo depois, aos 13 minutos, o zagueiro Kanu divide a bola com Rafinha dentro da área e o árbitro enxerga falta. Pênalti para o Tricolor Suburbano, e o experiente atacante Pipico converte a cobrança e marca o seu primeiro gol em três partidas neste Estadual.



Após tomar o gol, o Botafogo se assusta e diminui a intensidade da partida. A impressão é de que o controle emocional do Alvinegro foi atingido quando viu o placar abrir contra a equipe alvinegra. Aos 25 minutos, o atacante Diego Gonçalves anima um pouco a torcida no lance em que atua por dentro da área, tenta limpar a jogada e finaliza em cima do goleiro Dida.



O arqueiro faz uma bela defesa, afasta o perigo, mas concede o escanteio para o adversário. Aos 27, o Alvinegro se envolve em um bate e rebate dentro da área, a bola sobra para Matheus Nascimento que enche o pé e obriga o arqueiro do Tricolor a fazer outra grande defesa.

Na volta do segundo tempo, o Botafogo faz mudanças e tenta a reação. No entanto, não é o suficiente para evitar com que o lateral Daniel Borges, aos 8 minutos, perca a bola na grande área e deixou Erick Pulga livre para finalizar, mas a bola explode na trave. Na sequência, Diogo Carlos aproveita a sobra e toca rasteiro para Pipico empurrar a bola para o fundo do gol.



No entanto, não deu tempo para o Madureira comemorar o segundo gol, porque dois minutos depois, aos 10, o Botafogo já estava cobrando um escanteio para o zagueiro Kanu cabecear para o meio do gol e diminuir o placar para o Alvinegro.

O gol do zagueiro animou a equipe do Botafogo, que logo aproveitou o susto do Madureira para garantir o domínio da partida. Pouco tempo depois, aos 17 minutos, o Alvinegro surpreendeu com uma troca de passes entre os atacantes Matheus Nascimento e Diego Gonçalves. O último saiu de cara pro gol e finalizou rasteiro para tirar o goleiro Dida da jogada e empatar a partida.

E não foi o suficiente para tranquilizar o Botafogo. Após a cobrança de falta pelo lado direito, a bola chega no zagueiro Joel Carli que, aos 37 minutos, cabeceia firme e afunda a rede do goleiro Dida. O Alvinegro vira o placar e garante mais três pontos no Estadual.

Para finalizar, aos 40 minutos, Erison força a jogada pela esquerda aos trancos e barrancos, cruza com precisão para a área e Raí chega de surpresa para finalizar de primeira e encaminhar a goleada do Botafogo. A reta final da partida retomou a intensidade do Alvinegro que, no início da partida, viu o Madureira abrir o placar no susto, mas ao longo do jogo recuperou o fôlego e virou o placar.

Na próxima segunda-feira (7), o Botafogo retorna ao Nilton Santos para enfrentar o Nova Iguaçu, às 21h, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro ocupa a terceira colocação e soma cinco pontos na tabela do Estadual.