Joel Carli se aproxima de marca importante pelo Botafogo | Botafogo | O Dia

Joel Carli marcou o gol da virada do Botafogo na vitória contra o Madureira - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/02/2022 14:19

Rio - Um dos ídolos da torcida do Botafogo, o argentino Joel Carli está a cinco jogos de igualar uma marca histórica no clube: a de jogador estrangeiro com mais partidas disputadas. De acordo com material divulgado pelo clube, o zagueiro tem 175, cinco a menos que seu conterrâneo Rodolfo Fischer, atacante que jogou pelo glorioso de 1972 a 1976.

Antes de "El Lobo" Fischer, Carli irá ultrapassar o brasileiro naturalizado italiano Dino da Costa, que vestiu a camisa do Botafogo em 176 oportunidades entre 1948 e 1955.

O capitão do Botafogo pode ultrapassar a marca de 180 jogos ainda neste Cariocão. Mesmo suspenso da próxima partida, contra o Nova Iguaçu, pela quarta rodada, o argentino teria mais sete jogos até a 11ª rodada, fora as semifinais e finais, caso o Alvinegro se classifique.

Joel Carli chegou ao Botafogo em 2016 direto do Quilmes, da Argentina, e ficou no clube até o início de 2020, quando foi dispensado. Contratado pelo Aldosivi, também da Argentina, pouco atuou devido a lesões e retornou ao clube de General Severiano para abatimento de dívidas. No entanto, o desempenho do "Capitán" dentro de campo o transformou em peça-chave no elenco de Enderson Moreira.