Investidor americano John TextorFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/02/2022 16:53

Rio - A vitória do Botafogo na última quinta-feira, por 4 a 2, sobre o Madureira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, deixou a equipe alvinegra na liderança do Estadual. Durante o programa "Seleção SporTV" nesta sexta-feira, o jornalista Carlos Eduardo Lino teme que a boa fase do clube carioca possa deixar o investidor americano John Textor menos preocupado com reforços nesta temporada.

Além de ter uma equipe desmanchada após o retorno à Série A, o Botafogo ainda passa por uma transição para SAF (Sociedade Anônima de Futebol). O Alvinegro projeta contratar reforços para disputar a temporada.

"Ele pode olhar a tabela de classificação de fora e pensar 'está tudo bem, para que vou contratar jogador se está ganhando?' Aí vem a armadilha de o dono olhar de fora sem saber direitinho o que está acontecendo. Tomara que não seja isso. O homem do dinheiro está olhando a tabela vendo time bem", disse jornalista Carlos Eduardo Lino no 'Seleção SporTV'.