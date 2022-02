Diego Gonçalves em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/02/2022 16:35

Rio - Destaque da última temporada e com lugar cativo o time titular, o atacante Diego Gonçalves teve participação direta em dois dos três gols feitos pelo Botafogo no Cariocão até então - assistência para Carlinhos no empate com o Boavista, e gol na vitória contra o Bangu.

Com um elenco jovem e ainda em formação, o técnico Enderson Moreira vem fazendo alguns testes nos primeiros jogos do Botafogo. Diego Gonçalves, em entrevista à assessoria do Alvinegro, disse acreditar na evolução do time dentro do Campeonato Carioca.

"Fico feliz demais em poder ajudar com gol e assistência, mas eu quero antes de tudo as vitórias. É continuar com o trabalho forte, procurando sempre tirar meu melhor e o do meu companheiro em cada treino. Assim cresceremos juntos no campeonato."

O Botafogo volta a campo pelo Cariocão 2022 nesta quinta-feira (3), às 18h, contra o Madureira, pela terceira rodada.