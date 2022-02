Investidor norte-americano, John Textor - Vítor Silva / Botafogo

Investidor norte-americano, John TextorVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/02/2022 17:47

Rio - Enquanto passa pela transição e entra na reta final para se transformar em SAF (Sociedade Anônima de Futebol), o Botafogo segue planejando seu mercado e mapeando visando uma equipe mais competitiva para o Campeonato Brasileiro.

Durante participação em uma live no "Twitter Spaces" do perfil "Botafogo SA News", o empresário norte-americano John Textor, comprador de 90% do futebol do clube, revelou que há sondagens do clube no futebol Europeu e que mantém contato diário com diversos agentes e atletas.



"Estou aberto a sugestões, não vou comentar nomes especificamente, mas há bons jogadores. Quando os sócios votaram (na aprovação da SAF), isso apareceu em redes de TV por toda a Europa. Eu estou recebendo ligações de agentes na Europa, jogadores na Inglaterra, jogadores na Espanha, que você nunca imaginaria que poderiam ir para o Brasil. Nós temos que entender que o universo de jogadores que pode vir aumentou. Vocês não são os únicos que perceberam o quão especial é esse momento", disse o investidor, que completou citando a cautela para contratações.

"Nós precisamos tomar decisões rapidamente para nos prepararmos para a temporada, porque estamos atrasados, mas o universo de possibilidades aumentou. Vocês veem um jogador que pode ser um bom meia-atacante, eu agora vejo nove, dez, 20. Que podem ser melhores e nós podemos pagar por eles. E eles querem vir. Acho que devemos ser cautelosos em querer os nomes que andamos vendo nas últimas semanas. Nós temos que ter um pouco mais de paciência porque queremos ter os melhores jogadores em cada posição."

O Botafogo negocia com Elkeson e Óscar Romero, mas parte deste novo modelo de gestão afastou por ora os dois possíveis reforços do Alvinegro.