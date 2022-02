Botafogo ocupa liderança do Campeonato Carioca - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/02/2022 20:50

Rio - O comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, do Grupo Globo, elogiou a boa fase do Botafogo e a liderança no Campeonato Carioca. Por outro lado, durante o programa "Seleção SporTV" nesta sexta-feira, ressaltou que "a questão não é ser líder, é entender que há jogadores que podem aparecer".

"O Madureira fez 2 a 0, aí vem a reação do Botafogo, com o menino Raí jogando bem, fazendo 4 a 2. O Botafogo é líder, pelo saldo de gols. Não é a classificação que importa na terceira rodada, a comemoração não é pela questão de ser líder, é entender que tem jogadores que podem aparecer", disse o comentarista Paulo Vinícius Coelho no 'Seleção SporTV'.

"Matheus Nascimento não desenvolveu totalmente mas está ganhando oportunidade, Raí entra e o Botafogo cresce de produção. Como diz John Textor, não estou preocupado em ganhar o próximo jogo", concluiu.