Diego Gonçalves em ação pelo Botafogo na vitória por 4 a 2 sobre o Madureira - Foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/02/2022 10:30

Rio - Um dos melhores em campo na vitória do Botafogo sobre o Madureira, na última quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, o atacante Diego Gonçalves anotou o gol de empate na reação contra o Tricolor Suburbano após perder algumas oportunidades claras de gol.

A reação do Botafogo veio rápido, apenas dois minutos após sofrer o segundo gol de Pipico, que ampliou para 2 a 0 a vantagem do Madureira. Como autor do gol de empate, que colocou o Botafogo rumo a virada, Diego detalhou o lance e destacou sua persistência após perder boas chances de balançar as redes.

"Não desisti. Tive oportunidade no primeiro tempo com a perna esquerda e não consegui aproveitar. Sei da minha capacidade e que quando caísse na perna direita eu procuraria sempre acertar o gol. Não fui feliz nas duas primeiras finalizações, mas sabia que teria mais uma oportunidade. Fiquei tranquilo e pude aproveitar", afirmou Diego Gonçalves, em entrevista coletiva realizada na noite da última sexta-feira (4).

Diego Gonçalves é um dos remanescentes da campanha que culminou com o título da última Série B. Atuando pelo lado esquerdo e considerado titular incontestável na equipe de Enderson Moreira, o camisa 11 revelou ter atuado ao lado do recém-contratado Erison em temporadas passadas, além de comparar como é jogar com o jovem Matheus Nascimento.

"Procuro jogar perto dos dois, independente de quem estiver atuando. Conheço mais um pouco o Erison, joguei com ele no Figueirense, é um jogador que briga com os zagueiros, rápido, forte, estamos entrosados um pouquinho. O Matheus é um jogador promissor, torço para que saia logo os gols dele e que possamos comemorar no final do campeonato", disse.

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, contra o Nova Iguaçu, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela quarta rodada do Cariocão 2022.