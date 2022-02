Kanu, zagueiro do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - Com vínculo apenas até o fim do ano, o zagueiro Kanu, do Botafogo, pode assinar um pré-contrato com outros clubes a partir de julho. O zagueiro de 24 anos e cria das categorias de base do Alvinegro se diz tranquilo quanto a uma renovação e acredita que na hora certa as partes irão conversar sobre a extensão contratual.

"Hoje, o clube passa por um processo de reorganização. Estamos tentando entender e ajudar da melhor maneira para que isso ocorra o mais rápido possível e o novo dono consiga fazer um grande trabalho. Quanto à renovação, ainda não conversamos, mas não será problema e muito menos uma novela. Sentaremos quando o clube achar necessário e resolveremos de forma muito clara e honesta, como o clube sempre foi comigo e eu com o clube", disse Kanu, em entrevista ao "GE".

O zagueiro revelou que após o rebaixamento no Brasileirão 2020 pensou que não continuaria sua história no clube, mas o título da Série B no ano seguinte serviu como afirmação para continuar vestindo a camisa alvinegra.

"Realmente, 2020 foi um ano péssimo, pensava que não teria mais como continuar pela marca que ficaria, sempre iriam me associar ao rebaixamento, por mais que eu fizesse diferente, uma ferida que em muitos ainda não cicatrizou. Mas hoje me sinto leve e feliz pelo caminho que o clube tá conseguindo trilhar e, depois disso tudo, eu estar presente nessa reestruturação do clube não tem preço."