John Textor - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/02/2022 14:03

Rio - O Botafogo e o executivo norte-americano John Textor deverão concluir nesta semana o processo de venda da venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube carioca. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, a assinatura do contrato definitivo deverá acontecer nos próximos dias.

Após a formalização, o Botafogo deverá receber mais R$ 100 milhões em dois meses. Porém, a estimativa inicial, prevista nos documentos divulgados pelo clube, é de que o valor seja recebido imediatamente na assinatura. Com a quantia, o Glorioso poderá investir no futebol e fortalecer seu elenco para o Campeonato Brasileiro.

O clube já recebeu R$ 50 milhões de John Textor em um empréstimo-ponte, para pagamento de dívidas e despesas. O norte-americano é um executivo do ramo da tecnologia, cinema e dos esportes, Além do Botafogo, ele é acionista majoritário do RWD Molenbeek, da Bélgica, e acionista minoritário do Crystal Palace, da Inglaterra.