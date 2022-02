Matheus Nascimento chegando para o duelo contra o Nova Iguaçu - Vítor Silva/ Botafogo F.R.

Matheus Nascimento chegando para o duelo contra o Nova IguaçuVítor Silva/ Botafogo F.R.

Publicado 07/02/2022 19:30

Rio - Em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca, Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentam nesta segunda-feira (7), partir das 20h, no Estádio Nilton Santos. Com três desfalques, o Glorioso vai em busca da terceira vitória na competição.



Sem poder contar com Joel Carli (suspenso), Carlinhos (lesão no joelho), Chay (transição), Ênio (lesão no pé esquerdo) Klaus (transição), Rafael (cirurgia no tendão de Aquiles) e Vinícius Lopes (cirurgia no pé esquerdo), o técnico Enderson Moreira definiu a escalação da equipe da seguinte forma: Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Lucas Mezenga e Jonathan Silva; Breno, Fabinho e Raí; Ronald, Matheus Nascimento e Diego Gonçalves.



Como opção no banco de reservas, o treinador campeão do Campeonato Brasileiro da Série B, em 2021, tem os seguintes atletas a disposição: o goleiro Diego Loureiro, o lateral-esquerdo Hugo, o zagueiro Ewerton, os volantes Barreto, Romildo e Kayque, os meias Juninho e Felipe Ferreira e os atacantes Maranhão, Luiz Fernando, Vitinho e Erison.

O Botafogo tá escalado para o jogo contra o Nova Iguaçu, no Nilton Santos, pela 4ª rodada do Campeonato Estadual. PRA CIMAAAA!



Apresentado por: @EstrelaBet pic.twitter.com/FrRpfRBnHY — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 7, 2022



O Glorioso se encontra na terceira colocação do Campeonato Carioca, e venceu o Madureira e o Bangu nos últimos jogos, além de empatar com o Boavista na partida de estreia. Já o Nova Iguaçu, está na 12ª colocação, e é o lanterna da competição. O clube empatou com o Audax na estreia, e perdeu os dois jogos seguintes para o Resende e o Vasco da Gama.