CíceroFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/02/2022 17:33

Rio - O meio-campista Cícero, ex-jogador do Botafogo, entrou na Justiça para cobrar quase R$ 2 milhões do Botafogo. O veterano, atualmente sem clube, alega ter tentado entrar em acordo para não envolver o processo, mas que isso não foi o suficiente para resolver as pendências. A informação é do portal "O Globo".

O valor inclui também juros, correção monetária e honorários advocatícios. De acordo com o advogado de Cícero, o Botafogo não pagou R$ 1,43 milhão referente a parcelas das quais teria direito entre março e dezembro de 2020.

Além disso, o contrato envolve a renovação do vínculo após a temporada de 2019. O volante, que deixou o Botafogo em fevereiro do ano passado, disputou 63 partidas pelo Botafogo e marcou seis gols.