Matheus Nascimento - Vitor Silva / Botafogo

Matheus NascimentoVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/02/2022 16:38 | Atualizado 07/02/2022 16:38

Rio - O atacante Matheus Nascimento, de 17 anos, projetou o primeiro gol pelo Botafogo em 2022. O jogador é destaque das categorias de base alvinegra e está recebendo sequência na equipe titular durante o Campeonato Carioca, sob o comando do técnico Enderson Moreira.

"Está sendo especial jogar, ter oportunidades e ajudar a equipe. Contra o Bangu o gol quase saiu, mas eu não olho só para isso. Fiquei feliz em dar a assistência para o Diego Gonçalves, pela nossa virada contra o Madureira e quero crescer a cada dia. Vamos trabalhar firme agora para vencermos o Nova Iguaçu", destacou Matheus Nascimento.



Para retomar a liderança do Carioca, o Botafogo precisa vencer o Nova Iguaçu por pelo menos dois gols de diferença para ultrapassar o Vasco. No último domingo, o Cruz-Maltino venceu o Madureira e assumiu a primeira colocação do Estadual.