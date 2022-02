Matheus Nascimento brilha e Botafogo vence Nova Iguaçu - Foto: Vitor_Silva/Botafogo

Matheus Nascimento brilha e Botafogo vence Nova IguaçuFoto: Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 07/02/2022 22:02 | Atualizado 07/02/2022 22:04

Rio - O Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, nesta segunda-feira. Com destaque e dois gols do atacante Matheus Nascimento, o Alvinegro conseguiu retomar a liderança do Estadual.



Por outro lado, pelo menos no primeiro tempo, o Nova Iguaçu demonstrou a intenção de dominar a partida, partindo para cima da defesa do Botafogo. No entanto, para ameaçar o gol de Gatito, a equipe de Paulo Victor contou com o destaque do atacante Luã Lúcio. As maiores chances de perigo vieram dos pés deste jogador, que logo aos 10 minutos de partida, experimentou uma finalização de trivela fora da área.



Pouco tempo depois, aos 12 minutos, o Botafogo respondeu à altura com uma finalização, também fora da área, do atacante Matheus Nascimento. O chute obrigou o goleiro Luís Henrique, do Nova Iguaçu, a fazer uma defesa em dois tempos.



Novamente, o Nova Iguaçu chega com mais um lance de perigo nos pés de Luã Lúcio. Pela direita, o atacante recebe dentro da área, finaliza cruzado e o goleiro Gatito Fernández espalma para o escanteio.



A primeira etapa do Botafogo ficou marcada com diversos erros defensivos e ofensivos, que, por pouco, não prejudicaram o placar contra o Nova Iguaçu. Pouco participativo, o ataque do Alvinegro apareceu apenas com o atacante Matheus Nascimento, de 17 anos, que disputou todas as jogadas, correu atrás e por pouco não abriu o placar.

No retorno para o segundo tempo, o Botafogo permaneceu lento e com muita dificuldade para furar o bloqueio do Nova Iguaçu. Por outro lado, com menos trabalho para atacar, a Laranja Mecânica da Baixa conseguiu ter uma boa chance com o centroavante Samuel. Na ocasião, aos nove minutos, o jogador leva vantagem contra Daniel Borges, se livra da marcação, finaliza pra fora e assusta o goleiro Gatito Fernández.

Quanto ao Matheus Nascimento, aos 17 minutos, a estrela do atacante resolveu brilhar nesta segunda-feira. Após a cobrança de escanteio, o Alvinegro desperdiça a chance da bola parada, retoma a jogada com Jonathan Silva que toca rasteiro para o jovem atleta. O jogador faz o pivô, gira rápido e afunda o gol de Luís Henrique, com uma patada indefensável.

As substituições do técnico Enderson Moreira deram mais mobilidade ao Botafogo, com a entrada do meia-atacante Luiz Fernando. Aos 32 minutos do segundo tempo, o Alvinegro arranja um contra-ataque e avança pela direita com lateral Daniel Borges, que cruza rasteiro e o atacante Matheus Nascimento finaliza de letra para ampliar o placar e sacramentar a vitória alvinegra.

Após cumprir o objetivo com dois gols de diferença, o Botafogo retomou a liderança do Campeonato Carioca com 10 pontos. Na próxima quinta, o Alvinegro recebe o Fluminense, pelo Clássico Vovô, no Nilton Santos, com mando de campo para o Tricolor, às 20h, pela quinta rodada do Estadual.